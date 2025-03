BBB25: Enquete atualizada dispara pós-Sincerão e revela rejeição histórica

O Sincerão da última segunda-feira (3), foi um divisor de águas na casa do BBB 25. Apesar do público acompanhar e saber quem é quem no jogo, o Paredão desta semana, ao que tudo indica, já foi definido. Camilla, Renata e Vilma estão enfrentando o risco de serem eliminadas ainda hoje.

Após a dinâmica envolvendo o robô Fifi, as enquetes dispararam e tem sister saindo com alto índice de rejeição. De acordo com enquete UOL, Camilla lidera o ranking com 84,72%. Em seguida, Renata com 8,73% dos votos e, Vilma em último lugar, com 6,55% dos votos.

Para quem não acompanhou como cada participante chegou até o tão temido Paredão, veja agora como foi: Após o anjo, Vinícius imunizar Aline Patriarca, a líder, Vitória Strada, colocou Renta direto na berlinda, sem chance de Bate-Volta.

Maike, por sua vez, recebeu a punição do monstro e parou de paraquedas na zona de perigo. Pela casa, dona Vilma e Camilla foram as mais votadas. Com 13 e 10 votos respectivamente, a trancista e a mãe de Diego Almeida foram competir, ao lado do nadador, a chance de voltar para o game.

A dinâmica do Bate-Volta contou com muita sorte e bastante sujeira. Os participantes tiveram que localizar caixas premiadas com produtos de limpeza. A cada caixa premiada o emparedado avançava de fase. Maike conseguiu concluir todas as fases e escapou por pouco da berlinda.