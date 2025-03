BBB25: Gracyanne e Thamiris prometem apertar botão da desistência

As máscaras caíram e parece ter sister não aguentando a pressão do BBB 25. Na última segunda-feira (3), o fogo no parquinho foi ativado com toda a força. Após o robô Fifi dedurar Thamiris, Camilla e Gracyanne Barbosa, as sisters estipularam desistir do jogo, caso a trancista seja eliminada no Paredão.

Durante um bate-papo, o trio comentou sobre a possibilidade de fazer um dinheiro extra caso desistam do programa. "Não, pensa que amanhã tem Stone, pode ganhar um dinheiro a mais", lembrou Camilla. "Thamiris, você aceita fechar os três quartos por... aceito", brincou Thamiris. "Por 50 mil você... Sim, aceito", concluiu Gracyanne.

Para quem não acompanhou o Sincerão, o público escolheu e, Vitória Strada, Guilherme, Aline, Eva, Diego Hypolito e Renata tiveram a oportunidade de ouvir o que os demais participantes falaram pelas suas costas. Durante o dia, o robô Fifi foi soltando as fofocas pela casa.

Momentos depois, ao vivo no programa, cada participante escolhido pelo público teve o autor da fofoca revelado e, caso acertasse quem teria dito as palavras, receberia a oportunidade de ouvir mais uma fofoca extra.

O pós-Sincerão foi um divisor de águas na casa. Vitória Strada, por exemplo, não quis mais falar com as irmãs, Camilla e Thamiris. Camilla, por sua vez, tentou se explicar com Aline Patriarca, no entanto, não convenceu a sister. Renata e Eva demonstraram estar decepcionadas com dona Delma.