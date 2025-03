Christiane Torloni é assaltada no Rio e faz desabafo

A atriz Christiane Torloni usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo após ser vítima de um assalto no Rio de Janeiro. A artista revelou que teve um cordão roubado enquanto saía para andar de bicicleta. O episódio a deixou abalada e fez com que ela passasse o restante do Carnaval dentro de casa.

No vídeo publicado, Christiane expressou sua frustração com a violência na cidade. "Você vai na rua, dar sua volta de bicicleta porque te arrancam um mísero fiozinho do pescoço, que não é nada, que só tinha valor emocional, foi meu filho que me deu", lamentou. O objeto, apesar de não ter grande valor financeiro, carregava um importante significado afetivo.

A atriz também relatou como o assalto afetou seu estado emocional. "Aí, você volta para casa assustada, amuada, e passa o resto do carnaval trancada em casa, apesar de estar em um lugar lindo, vendo o mundo lá fora, mas com medo, com medo", desabafou. O sentimento de insegurança a impediu de aproveitar as festividades como planejava.

Christiane revelou que havia escolhido passar o Carnaval no Rio para aproveitar a atmosfera única da cidade. No entanto, sua experiência foi marcada pela criminalidade. "Resolvi ficar no Rio de Janeiro, para poder curtir essa cidade incrível, maravilhosa, cidade para a qual tantas pessoas vêm em busca de curtir um pouco o carnaval", comentou.

Apesar do amor pelo Rio, a atriz fez um alerta sobre a crescente violência. "Mas é uma cidade que está implacavelmente refém da bandidagem, viu?", afirmou. O cordão levado era um presente dado por um de seus filhos.