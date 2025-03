BBB25: Camilla cai no choro após eliminação, ao relembrar briga

Camilla voltou a analisar a discussão com Vitória no Quarto Nordeste após sua eliminação e refletiu sobre o momento. Durante a conversa, o ex-BBB Gil chamou atenção para um detalhe importante da briga. "Você pontuou que ficou muito chateada porque a Vitória te chamou de agressiva, mas ela não te chamou. Você vendo de fora agora, tem uma percepção diferente?", questionou o brother.

A ex-sister explicou que, para ela, a questão ia além da palavra usada na discussão. "Não é sobre o que foi falado, mas sobre como eu me senti. Porque eu vinha de uma briga com o Diogo, onde ele disse várias vezes", comentou Camilla. A ex-sister sugeriu que o contexto da situação contribuiu para que ela se sentisse atacada.

Ela relembrou que, durante o Sincerão, chegou a conversar com Thamiris sobre a escolha das palavras. "Várias vezes no Sincerão, eu falava com a Thamiris, e ela falava: 'Não, use tal palavra.' Então, talvez não tenha sido a palavra dita, mas como eu me senti. Porque quando ela falou 'vocês três vieram pra cima de mim'... Eu não chamei ela pra conversar. Porque eu pensei que, se isso converte, vira 'agressiva' em um segundo", explicou.

Emocionada, Camilla chorou ao falar sobre os sentimentos despertados pela briga. Ela reforçou que respeita a forma como Vitória interpretou a situação, mas que também precisa validar o que sentiu. "É como eu me senti, então eu posso validar o sentimento dela por ter me chamado de egoísta, mas eu também tenho que validar como eu me senti no momento", afirmou.

Por fim, a ex-sister revelou o medo que teve de ser mal interpretada pelo público. "Então, eu preferi me calar, porque se eu não souber falar, eu posso virar a vilã da edição! E esse era meu maior medo, por pouca coisa pesada", desabafou. O episódio trouxe reflexões importantes sobre percepção, comunicação e o impacto das palavras dentro do jogo.