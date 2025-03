Carnaval 2025: Alane Dias termina desfile da Grande Rio machucada

Alane Dias, ex-BBB e musa da Grande Rio, sofreu um pequeno incidente durante o desfile na Marquês de Sapucaí. Após a apresentação, ela percebeu que havia machucado o bumbum, exibindo a região arranhada e sangrando. Apesar do ferimento, a ex-sister garantiu que nem sentiu a dor enquanto sambava.

Em entrevista à revista Quem, Alane falou sobre o ocorrido e minimizou o machucado. "Machucou um pouquinho, mas faz parte. Com a emoção, a gente esquece tudo", afirmou ao final do desfile. A dedicação e a adrenalina da apresentação fizeram com que ela só notasse o ferimento depois.

Para o desfile, Alane vestiu uma fantasia inspirada na Encantaria, uma vertente da Umbanda comum na Amazônia. O look representava Jarina, uma das três princesas de origem turca que se tornaram entidades espirituais. Com asas de borboleta, a roupa destacou o misticismo e a leveza da personagem.

Além do significado cultural, a fantasia também teve um valor sentimental para a ex-BBB. "Minha fantasia traz o misticismo e a leveza da princesa Jarina, que é associada a uma borboleta azul e está presente no samba-enredo", explicou. A escolha do traje foi carregada de emoção e simbolismo.

Alane revelou que sua avó sempre foi representada por uma borboleta em sua vida. "Desde antes de ela nos deixar, a borboleta simboliza minha avó. Então, é como se ela estivesse me acompanhando na Avenida para realizar esse sonho juntas", contou. Para a musa, o desfile foi um momento inesquecível de conexão e emoção.