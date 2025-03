BBB25: Camilla lamenta alto índice de rejeição em sua eliminação

Com recorde de rejeição, Camilla Maia deixou o Big Brother Brasil 25, na última terça-feira (4), com mais de 90% da média do voto popular. Na disputa contra Renata e dona Vilma, a trancista foi a 9ª eliminada do BBB 25. Ela assumiu o topo do ranking de eliminações da temporada.

Em entrevista no programa "Mais Você", Camilla mostrou surpresa com a quantidade de votos. “Eu não esperava sair com essa porcentagem. Eu até esperava a saída, mas não dessa forma. Até porque eu não esperava que fosse ficar tão ruim a minha intenção, realmente essa não era a entrega que eu queria.”

Ainda durante a conversa com os apresentadores Thalita Morete e Fabrício Battaglini, a ex-BBB caiu no choro enquanto falava sobre os filhos, Akin e Iker. "Olha, eu nem sei o que dizer porque essas crianças são minha maior preocupação", iniciou.

"Depois que eu me tornei mãe, a minha preocupação foi dar tudo do melhor para eles. De verdade, esses votos que me tiraram vão me fazer refletir muitas coisas que eu agi lá dentro. Eu não queria ser vista dessa forma, eu to longe de ser uma pessoa agressiva, fica destilando ódio, pelo contrário", concluiu.

Momentos antes, Camilla participou do Bate-Papo BBB apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. A trancista falou sobre sentir "ranço" de Vitória Strada. Camilla afirmou que tentava aconselhar a atriz da mesma forma que a irmã, entretanto, precisava pisar em ovos para não chateá-la.