Fernanda Torres justifica recusa a convite para desfilar nas Campeãs

Imagine curtir o desfile das campeãs com a presença de Fernanda Torres? Pois esse sonho vai ficar só na imaginação. A atriz do momento recusou o convite para participar da comemoração na Sapucaí por um simples motivo: cansaço! E realmente, carregar o país nas costas não é para qualquer um.

No entanto, sempre muito educada, a estrela de "Ainda Estou Aqui" agradeceu pela oportunidade. “As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho”, disse em entrevista ao portal Uol.

Fernanda Torres ainda relembrou que a corrida pelo maior prêmio do cinema começou em setembro do ano passado, quando o filme foi exibido no Festival de Veneza e aplaudido por cerca de 14 minutos. "Minha vida não para desde setembro. Assim que passar isso tudo, vou precisar descansar”, concluiu.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da filha de Fernanda Montenegro. "Vocês esquecem que ela já está com 59 anos né, querendo ou não a disposição já é outra", "Ela nunca teve apelo para carnaval. Sempre viveu no maior off possível". "Sensata como sempre".

"Ainda Estou Aqui" continua repercutindo mudo afora. O filme produzido por Walter Salles recebeu três indicações ao Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. No último domingo (2), a trama venceu na categoria "Melhor Filme Internacional".