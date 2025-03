Anitta é flagrada com moreno na Sapucaí; Veja quem é

Anitta é flagrada com novo affair - (crédito: Reprodução Instagram)

A dona do hit "Sei Que Tu Me Odeia" mostrou que sabe curtir o Carnaval de verdade. Anitta, que terminou um relacionamento recentemente, não perdeu tempo. A cantora foi vista curtindo a folia na Sapucaí ao lado do empresário Ian Bortolanza.

Imagens da Poderosa recebendo um cheiro no cangote repercutiu na web. Nos registros, Anitta surgiu coladinha com o "boy carnavalesco". Entretanto, até o momento, a beldade não se pronunciou. Mas para um bom entendedor, meias palavras bastam ou nenhuma mesmo.

Solteira a pouco menos de um mês, a artista e o jogador de futebol Vinícius Souza colocaram um ponto final na relação após completar cinco meses. Apesar de não se pronunciarem, nem revelar o motivo do término, o ex-casal deixou de se seguir e apagou os registros que tinha um com o outro na web.

Recentemente, a famosa falou sobre a vida amorosa. "Estar no topo prejudicou muito a minha vida amorosa porque eu não estava dando atenção a isso. Eu estava muito focada em construir a minha carreira e uma vida financeira segura, em que eu pudesse ter conforto e me realizar profissionalmente. Eu me realizei muito e ainda assim não conseguia parar de trabalhar", disse em entrevista à revista "Quem".

"Entendi que sentia falta de algo. Hoje que eu já conquistei tudo na minha vida profissional e já me sinto realizada e completa nesse aspecto, consigo dedicar mais tempo, atenção e energia em construir uma vida em família, não só em termos de relacionamento amoroso, mas com a minha própria família", pontuou.