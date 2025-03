BBB25: Vitória fala sobre ‘feminilidade’ do namorado: "bem resolvido"

Vitória Strada surpreendeu o público ao falar sobre a sua relação com o namorado Daniel Rocha. Enquanto batia um papo com Thamiris sobre sexualidade, no quarto do líder, a atriz revelou que o amado, em questão de feminilidade, é muito bem resolvido.

"Eu não sei muito por quem eu tenho mais atração", revelou a nutricionista. "Não tem muito isso, tem fases", pontuou a artista. Em seguida, a famosa comentou sobre o ator. "O Daniel é muito bem resolvido com a criança interior dele, isso para mim é muito importante", disse.

E conclui: "E ele é muito bem resolvido com a feminilidade dele. Porque todo mundo tem um lado masculino e um lado feminino, uma energia e ele é muito bem resolvido. Para mim, uma pessoa que não é bem resolvida com isso, não dá", revelou.

Recentemente, a atriz, que já se relacionou tanto com homem quanto com mulher, chegou a falar como foi a descoberta da sua bissexualidade. "Eu sou bissexual e eu me descobri bissexual com a Marcella [Rica]. Então, não tem como não falar da minha bissexualidade sem falar dela”, relatou.

A artista ainda contou que não tem problema falar sobre esses assuntos com o ator. Segundo ela, o relacionamento entre eles é saudável e não há restrições quanto a assuntos envolvendo ex. “Eu realmente não me importo, e tem vezes que eu pergunto”.

Vitória Strada comentou sobre ser bissexual e explicou como foi se apaixonar por mulher. #BBB25



