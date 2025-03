BBB25: Diego Hypolito se compromete ao fazer grave acusação contra Thamiris

Diego Hypolito perdeu a paciência com Thamiris e apontou duras críticas contra o jogo da trancista. Em conversa com Guilherme, o ginasta relembrou o momento em que a sister afirmou que o genro de dona Delma só defende quem é "Camarote".

Segundo Diego, Thamiris seria uma participante aproveitadora. Ele afirmou que a trancista desde o início do programa colou com Gracyanne Barbosa. Na opinião do ginasta, a participante estaria se aproveitando da visibilidade da musa fitness para se promover no programa.

"É justamente isso. Elas têm uma pessoa na qual elas sentem um carinho muito grande que é Camarote [Gracyanne] e eu até duvidei que seria elas, mas imaginava", comentou Guilherme. Em resposta o atleta disparou: "É totalmente contraditório, porque ela está junto da Gra desde o início", comentou.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a conversa dos brothers. "Tem que falar na cara de Thamiris isso Diego", "Assim como as Bailarinas grudaram no Diogo e Dona Vilma", "E outra coisa, Guilherme e Delma foram os primeiros que votaram em Graciane, que é camarote".

Vale lembrar que, recentemente, Guilherme foi o estopim da treta entre Vitória Strada e a ex-participante Camilla. Enquanto a trancista dava apoio para a atriz, o genro de dona Delma interferiu o momento e acusou a sister de agir com incoerência.