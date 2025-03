BBB25: Camilla é pega na mentira ao vivo no Mais Você

Camilla fala sobre eliminação no Mais Você - (crédito: Reprodução TV Globo)

A eliminação de Camilla Maia continua rendendo nesta quarta-feira (5). Em conversa com os apresentadores Thalita Morete e Fabrício Batthaglini, a trancista afirmou que não tinha ranço de Vitória Strada. No entanto, ela foi corrigida pela apresentadora no mesmo instante.

“Eu acho que eu não tinha ranço dela”, comentou a ex-BBB. Incrédula com a declaração, Thalita interrompeu a trancista e disparou. “Mas você falou várias vezes, Camilla. Como assim?”, perguntou. Camilla disse não saber o motivo do seu comportamento com Strada. “Não sei o que aconteceu comigo cara, acho que eu tive alguma crise.”

“Não, mas ranço você tinha, você falou, você verbalizou ‘Tô com ranço, ela é chata’, isso aconteceu", relembrou a apresentadora. Na tentativa de se defender, a ex-BBB explicou que o tratamento que tinha com a famosa era o mesmo que tinha com a irmã, Thamiris.

“Isso, mas eu falava igual eu falo da Thamiris, ainda falei isso várias vezes. Que ela parecia com a Thamiris, que o jeito dela era parecido com a Thamiris, só que a Thamiris é minha irmã. E assim, eu tinha ali a obrigação com a Thamiris. […] Eu não queria ter outra preocupação”, pontuou.

Vale lembrar que a ex-BBB foi eliminada do programa na última terça-feira (4) com mais de 90% da média dos votos. Além de ser a participante mais votada da edição, Camilla entrou para o ranking dos 5 mais "odiados" do reality.