Claudia Raia ignora pedido de Fernanda Torres e detona Oscar de Melhor Atriz

Claudia Raia demonstrou toda a sua insatisfação com a premiação do Oscar 2025 de "Melhor Atriz". Mesmo Fernanda Torres pedindo aos fãs para que respeitassem a decisão da Academia e emanasse amor, a atriz ignorou o pedido da colega de profissão e soltou o verbo.

Em seu perfil do Instagram, a famosa reconheceu que estaria desrespeitando o pedido da protagonista de "Ainda Estou Aqui". "Não ia falar. Ia ficar quietinha, porque a Nanda pediu que a gente só mandasse amor, mas não estou conseguindo porque achei muito, muito injusto o de Melhor Atriz do Oscar", iniciou ela.

E seguiu com as afirmações: "A gente está falando de qualidade de trabalho, de maturidade cênica, de talento e de um resultado absolutamente etarista. Por que a Demi Moore não ganhou? Por que ela tem 62 anos? Por que ela tem uma carreira de 40 anos com as maiores bilheterias de Hollywood?, pontuou.

A veterana continuou disparando críticas à premiação de Mikey Madison. "É a primeira vez que ela é indicada ao Oscar, o que é surreal. E, de repente, quem ganha é uma menina de 25 anos que tem um trabalho, ok, que está fazendo uma prostituta romantizada. É etarista ou não é etarista?", indagou.

Além da protagonista de "Anora", a global citou Demi Moore em seu discurso: "Perder para a Mikey não dá. Demi Moore perder para ela, realmente não dá. A gente está falando de qualidade de trabalho, de maturidade cênica. A gente está falando de talento", concluiu.