Liesa se pronuncia sobre erro em nota da Grande Rio e toma decisão

Os desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro deram o que falar. A Acadêmicos do Grande Rio anunciou, na noite desta quinta-feira (6), que questionaria as notas da apuração do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola identificou uma possível divergência no quesito bateria, que, se corrigida, poderia resultar em um empate com a Beija-Flor, escola campeã anunciada na quarta-feira.

De acordo com a escola de samba de Caxias, na leitura oficial das notas, foram divulgadas duas notas 9.9 e duas notas 10 para a bateria. No entanto, ao revisar os registros no site da LIESA, a Grande Rio verificou que uma das notas 9.9 foi alterada para 10. Caso esse 10 fosse validado, a pontuação da escola subiria para 270,0, igualando-se à Beija-Flor.

Diante disso, a diretoria da Grande Rio afirmou que levaria a questão à plenária da LIESA, marcada para esta sexta-feira (7). A agremiação busca esclarecimentos sobre a inconsistência e pretendia discutir a revisão dos pontos dados pelos jurados.

Porém, ainda na noite de quinta-feira (6), a LIESA divulgou as justificativas dos jurados que descontaram pontos da bateria da Grande Rio. Com isso, a entidade encerrou a polêmica sobre a apuração do Carnaval 2025. Segundo os jurados, houve problemas de precisão rítmica e baixa projeção sonora dos curimbós da escola caxiense.

A Grande Rio alegou divergências entre a leitura das notas e a planilha do site da LIESA. A Liga admitiu um erro de digitação no documento online, mas garantiu que a soma oficial estava correta. Dessa forma, a Beija-Flor de Nilópolis segue oficialmente campeã do Carnaval 2025.