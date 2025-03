BBB25: Brothers comentam que Thamiris se isolou após eliminação da irmã

Guilherme e Vinicius conversaram sobre a situação de Thamiris no jogo, destacando seu isolamento. Desde a eliminação de sua irmã, Camilla, a sister tem ficado cada vez mais sozinha. Guilherme comentou que, apesar de serem adversários, percebe que ela está sem apoio.

“Eu tô achando a Thamiris numa situação tão chata”, disse Guilherme. “A irmã dela saiu, ela tá muito sozinha. Mesmo que seja um adversário, você fica… Nesse momento, basicamente, quem ela tem mesmo é a Gra.” Vinicius concordou e acrescentou que Thamiris sente culpa.

Guilherme pontuou que sua relação com Thamiris nunca foi das melhores. Apesar disso, ele percebe a solidão da sister após a saída da irmã. O brother deixou claro que, mesmo sem proximidade, entende o momento delicado que ela está passando.

Vinicius também refletiu sobre sua relação com Thamiris e se mostrou decepcionado. “Até a minha relação com ela eu achava que era tão boa, mas tô aqui. É isso. É questão de prioridades, ela fez o jogo dela.” Ele reconheceu que, no fim, cada um escolhe seu caminho no jogo.

A eliminação de Camilla impactou diretamente Thamiris, que tem se isolado dos demais participantes. A mudança de postura da sister não passou despercebida, e os brothers seguem observando seu comportamento no jogo.