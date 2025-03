Confirmado! Mel Maia estaria vivendo romance com professor de boxe

Os rumores de um novo affair de Mel Maia estão movimentando a internet. A atriz estaria vivendo um envolvimento com seu professor de boxe, Luan Medeiros, após o término com o surfista português João Maria Ferreira. O assunto tem gerado grande repercussão entre os fãs.

Segundo informações do portal Leo Dias, Mel e Luan estariam se conhecendo melhor, mas sem pressa para definir a relação. O romance ainda estaria em fase inicial, sem qualquer confirmação oficial por parte dos dois.

As especulações começaram depois que Mel Maia publicou um carrossel de fotos no Instagram no dia 10 de fevereiro. Entre registros do dia a dia, um detalhe chamou a atenção: uma foto onde Luan aparece deitado de bruços em uma cama ao lado do gato da atriz.

Além disso, Mel já havia compartilhado um vídeo treinando boxe com o professor, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Nesta semana, a atriz está na Flórida comemorando o aniversário da irmã, Yasmin Maia, e Luan também se encontra no estado para uma competição.

A coincidência de estarem no mesmo local reforçou os boatos de que estão juntos. Apesar dos indícios, Mel Maia e Luan Medeiros ainda não se pronunciaram sobre o possível romance, e por aqui seguimos aguardando por mais detalhes.