BBB25: Após seis horas de prova, restam apenas dois competidores; veja quem

A Prova do Líder do BBB 25 desta semana é de resistência e começou às 23h23 de quinta-feira (06). Os participantes enfrentam mais uma disputa intensa para garantir a liderança da casa. O desafio exige não apenas força física, mas também foco e determinação.

Na manhã desta sexta-feira (07), apenas Maike e Renata seguem firmes na competição. Os dois resistem bravamente para conquistar o cobiçado título de líder. A prova segue indefinida, e qualquer detalhe pode fazer a diferença.

Desta vez, apenas 12 participantes puderam competir, já que três foram eliminados antes mesmo da prova. Diego Hypolito, João Pedro Siqueira e Thamiris ficaram de fora. Eles perderam uma dinâmica eliminatória realizada previamente.

Tadeu Schmidt explicou as regras da atividade antes do início da prova. O jornalista detalhou como os participantes precisavam agir para permanecer no jogo. A dinâmica envolvia estratégia e a escolha de adversários para eliminar.

“Cada um de vocês possui três frascos”, explicou Tadeu. “Seguindo a ordem do sorteio, na sua vez, você vai escolher de quem quer retirar. Em cada grupo, quem perder primeiro três frascos está fora da prova”, completou o apresentador.