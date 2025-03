Giovanna Lancellotti rebate críticas à vitória da Beija-Flor

A vitória da Beija-Flor no Carnaval do Rio de 2025 gerou polêmica nas redes sociais. Muitos internautas criticaram o julgamento da Liesa e acusaram injustiça no resultado. A escola foi apontada como favorecida na disputa.

Giovanna Lancellotti, atriz e musa da Beija-Flor, decidiu rebater os comentários negativos. Nas redes sociais, ela respondeu críticas direcionadas à escola e ao resultado final. Sua atitude dividiu opiniões entre os internautas.

As acusações alegavam que a vitória foi influenciada por David Gabriel, presidente da Liesa. Como herdeiro da Beija-Flor, ele teria beneficiado a própria escola. O assunto gerou ainda mais repercussão online.

Giovanna não deixou as críticas passarem em branco e ironizou os comentários. “Aceita, porque dói menos”, disparou a atriz. Ela minimizou as reclamações e defendeu o título conquistado pela Beija-Flor com unhas e dentes.

Além disso, a atriz respondeu quem questionou seu samba no pé. “Quer ir no chão arrasar? Vai, gata. Eu arraso no carro”, declarou. "Aceita que dói menos", completou. A resposta viralizou e gerou ainda mais debates na internet.

Em contrapartida, as declarações e falas da artista também foram alvos de críticas. "Atitude de subcelebridade. Decaiu, ein?", comentou um internauta. "Agora tudo é recalque. As pessoas precisam para com isso", completou outra.