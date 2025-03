BBB25! Maike vence a prova do líder desabafa: "quase passei mal"

Maike foi o grande vencedor da prova do líder de resistência do BBB25, que começou na noite de quinta-feira (06) e terminou na manhã desta sexta-feira (07). Ele disputou até o final com Renata, que chegou ao limite e desistiu.

A prova durou 9 horas e 57 minutos, mas Maike permaneceu na área designada por 10 horas completas. A vitória garantiu a ele o tão desejado colar do líder e mais uma semana no jogo, resta saber quais serão seus próximos passos.

Depois da prova, Maike revelou aos colegas de confinamento que esteve perto de desistir. O brother contou que o cansaço foi extremo e que passou por momentos de dificuldade, mas que no final valeu a pena o sacrifício.

"Quase passei mal no final, velho. Minha pressão começou a baixar, fiquei tontinho, não tava enxergando nada", desabafou ele, ainda sentindo os efeitos da resistência. Ele saiu da zona de prova e logo foi recebido por seus amigos.

Renata deixou a prova chorando e foi consolada por dona Delma. "Mulher guerreira da muléstia", disse a participante, elogiando a determinação da bailarina, que também foi acolhida por Eva e seus outros aliados na casa.