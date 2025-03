Tati Machado acoberta erro de Vitória Strada e verdade vem à tona

O jogo de Vitória Strada foi colocado à prova, na última quinta-feira (6). A sister, que teve a oportunidade de ajudar Diego Hypolito, seu aliado no reality, descartou o ginasta e contribuiu para que Maike permanecesse na competição, inclusive, ele foi coroado a Líder da semana.

A atitude, no entanto, levantou dúvidas para o telespectador. A jogada da atriz foi falta de estratégia ou uma distração? Em conversa com Fabrício Battaglini, Tati Machado expos a sua opinião. Entretanto, as declarações da famosa foram bastante criticadas, uma vez que, Tati optou por defender a colega de emissora.

"Quando o Guilherme contou para ela, eu senti que realmente ela não se deu conta e ficou se sentindo super mal. Eu não acredito que tenha sido uma estratégia, até porque a relação dela com o Diego sempre foi uma bonita relação e os dois estão cada vez mais juntos", disse.

Momentos depois, a verdade veio à tona. Em conversa com Aline Patriarca, Vitória Strada acabou confessando que escolheu contribuir com a permanência de Maike na prova. "Eu não colocaria a pulseira do alvo em você se eu fosse o Maike", disse Aline.



E explicou o motivo: "Porque se você quisesse pegar o desodorante dele e sair da prova, você teria pegado. Você não pegou", comentou a policial. "Exatamente", respondeu Vitória dando a entender que sabia exatamente o que estava fazendo.