Virginia é massacrada por curtir Carnaval com filho em recuperação

Virginia Fonseca foi pular o Carnaval na Sapucaí e parece que incomodou a web. Nas redes sociais, além do look usado no último final de semana ter sido motivo de chacota, o fato da influenciadora deixar o filho em casa para curtir a folia deixou os haters enfurecidos.

"O filho da Virginia ficou cinco dias internado teve alta faz 4 dias ainda está recebendo cuidados médicos em casa, as pessoas têm que usar máscara perto dele por causa dos problemas respiratórios e ela está indo pular Carnaval", ressaltou um usuário.

Após esses e tantos outros comentários, a apresentadora do "Sabadou com Virginia", do SBT, virou o assunto mais comentado no Twitter. Virginia Fonseca, no entanto, respondeu aos ataques, no último domingo (9).

"Virginia sobre ontem, alguns registros que tenho aqui! Curti, dancei, ri, beijei muito (meu marido claro kkk), enfim, obrigada a todos os envolvidos, viver é realmente diferente de estar vivo", disparou a famosa em meio aos burburinhos da web.

Vale lembrar que José Leonardo, filho mais novo da famosa passou por momentos conflituosos na saúde. O pequeno foi internado devido a uma bronquiolite, que é uma doença respiratória que inflama os bronquíolos, no pulmão.