BBB25: Thamiris procura Vitória para tirar satisfação após ser votada

Vitória Strada conversa com Thamiris sobre jogo - (crédito: Reprodução TV Globo)

O clima entre as ex-aliadas Vitória Strada e Thamiris azedou de vez. Após a trancista descobrir que recebeu o voto da atriz, as sisters iniciaram uma conversa na área externa da casa sobre o jogo e o futuro da amizade, caso a nutricionista permaneça no programa.

Durante o bate-papo, a irmã de Camilla fez questão de deixar claro as intenções da atriz ao votar nela. “Vitória, eu não votaria em você nem pra salvar a Gracyanne agora", pontuou. “Tá bom, mas aí é você…”, respondeu Strada.

Na sequência, Vitória explicou que Thamiris não é mais a sua prioridade no jogo. "As minhas prioridades acabaram mudando(...)Então, eu tive que fazer esse voto para não arriscar colocar uma pessoa aqui que está muito mais perto de mim", disse.

Em seguida a sister revelou que tem se aproximado de Diego e revelou o motivo de preferir salvar o ginasta. "Desde o momento em que eu me senti, que eu não tinha mais aliado aqui dentro foi acontecendo uma aproximação natural."

Em resposta Thamiris concluiu. "Pra você é muito mais interessante que eu saia hoje e o Diego fique, porque ele é muito mais interessante dentro da casa. Mas tudo bem. Eu já tinha me tocado, mas eu, Thamiris, não votaria em você. Não votaria nem para salvar a Gracyanne, porque eu sabia que não precisava."