Patrícia Poeta e Globo são processadas por pai de jovem assassinada

A família de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, assassinada em Cajamar, em São Paulo, abriu uma ação contra Patrícia Poeta e a rede Globo após a exposição do caso, na última sexta-feira (7). O episódio aconteceu durante a exibição do programa "Encontro".

Enquanto Patrícia Poeta entrevistava Carlos Alberto Souza, pai da vítima, novas informações foram chegando na produção do programa. A entrevista acontecia ao vivo quando a apresentadora recebeu informações sobre a autoria e motivação do crime.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Ele teria contado com dois amigos que tinham ajudado a matar, a transportar o corpo da Vitória e, de acordo com a apuração do repórter Bruno Tavares, os três homens estavam escondidos numa área de mata em Cajamar", revelou Patrícia.

"A busca pelos três suspeitos já começou e a gente vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso?" perguntou a famosa. Desacreditado com a exposição, Carlos respondeu "Não. Não sabia de nada disso."

"Não conheço ninguém com esse nome. Patrícia, será que dava para você repetir pra mim, qual foi o motivo?", questionou. Após a repercussão do caso, advogados ofereceram apoio para processar a emissora. Uma das propostas foi aceita e os familiares da vítima entraram com um processo na vara cível.