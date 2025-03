Giovanna Lancellotti se defende após alfinetar Paolla Oliveira

Giovanna Lancellotti se defendeu, nesta terça-feira (11), sobre os rumores de uma possível treta envolvendo o Carnaval. Após repercutir na web uma suposta indireta para Paolla Oliveira, a atriz veio a público se explicar. Ela negou que tenha provocado a rainha da escola de samba da Grande Rio.

A primeira-dama da Beija-Flor também falou sobre a competição da folia. “Muitas pessoas, durante o fim de semana, questionaram com o ‘ouviu?’ sobre o título. Eu apenas retribuí o questionamento com o vídeo da minha escola", explicou a atriz.

"Não tem briga nenhuma, vocês que estão vendo ou criando. Carnaval é uma competição. Acho normal as pessoas defenderem seus lados nessa disputa. Eu amo a Paolla. Somos próximas há muitos anos e jamais a desrespeitaria", pontuou.

Enquanto comemorava o título da Beija-Flor, Lancellotti escreveu a seguinte frase: "Está ouvindo agora?". No mesmo instante, internautas associaram as declarações da famosa às falas de Paolla Oliveira ao se dirigir a uma das juízas responsável por avaliar as agremiações.

Para quem não acompanhou, a atitude da rainha da Grande Rio gerou duras consequências. A agremiação foi penalizada e acabou ficando em segundo lugar, do contrário, a escola teria tido um empate técnico com a Beija-Flor.