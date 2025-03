DJ Ivis é condenado a prisão por agredir Pâmella Holanda

O Tribunal de Justiça do Ceará condenou, na última quinta-feira (6), Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis. O músico deverá cumprir oito meses de prisão. Ele foi acusado de agredir a ex-esposa Pâmella Holanda em 2021 quando ela ainda estava grávida.

A decisão judicial, no entanto, ocorre em meio aos rumores de que a empresária e o artista reataram o relacionamento. O ex-casal compartilhou nas redes sociais registros de uma viagem em família no início deste mês.

Entretanto, esta não é a primeira vez que a influenciadora é vista ao lado de Iverson. Em outubro de 2024 ela veio a público se pronunciar após ser flagrada curtindo o aniversário da filha na presença do músico. "Sei que vou chocar muitas pessoas com o que vou dizer, mas vai ter gente que vai me entender", iniciou.

E seguiu com as declarações. "Não consigo esconder a minha alegria de que eu tenho caminhado no caminho certo, de que tenho feito escolhas sábias, não só para mim, como para a minha filha também”, disse.

Por fim, a empresária revelou como é a relação com o ex-marido. "Temos uma relação muito boa. Isso é algo que acredito ser muito mérito meu, de saber conduzir, saber ceder e ter maturidade. Mas, sem deixar me impor”, concluiu.