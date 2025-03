BBB25: Aline fala do botox de Gracyanne: "toda esticada"

Aline divertiu os colegas de confinamento ao fazer um comentário sobre botox e Gracyanne Barbosa. A sister afirmou que gostaria de ter feito um procedimento antes de entrar no BBB25 para manter a expressão impecável, como a da colega. “Por mais que eu tivesse gritando, eu ia tá plena!”, disse.

A sister explicou seu ponto de vista ao observar Gracyanne em momentos de tensão dentro do jogo. “Se eu tivesse com a cara igual a da Gra… Porque Gra fala alto, só que ela fala com a cara toda esticada e ninguém vê!”, brincou Aline. O comentário arrancou risadas dos demais participantes.

Vitória Strada, que acompanhava a conversa, caiu na gargalhada com a fala da amiga. “Aline do céu, vamos dormir pelo amor de Deus!”, respondeu a atriz, sem conseguir conter o riso. O clima descontraído tomou conta do quarto.

Aline insistiu que estava falando sério e relembrou o sincerão da última noite. “Quando a gente tava no Sincerão discutindo, eu olhava pra cara dela e pensava: ‘Menina, a mulher com a cara toda esticada e eu aqui cheia de rugas’”. O comentário fez os brothers rirem ainda mais.

O momento inusitado viralizou nas redes sociais e gerou diversas reações do público. Internautas se divertiram com a observação de Aline, que transformou um assunto tenso em uma conversa descontraída dentro da casa.