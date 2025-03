BBB25: Parcial atualizada aponta reviravolta surpreendente em Paredão

A votação para eliminar mais um confinado do BBB 25 corre a todo vapor. Aline Patriarca, Thamiris e Vinícius estão correndo o risco de serem eliminados e perder a chance de se tornarem milionários. O programa será exibido, nesta terça-feira (11), na TV Globo.

Após o embate dos brothers durante o Sincerão, na última segunda-feira (10), os números das parciais atualizadas da enquete Uol tiveram grandes mudanças. Aline Patriarca cresceu na média, entretanto, Thamiris permanece em primeiro lugar para deixar o programa.

Já Vinícius, vem em último lugar fora da zona de perigo. Vamos aos números: Thamiris aparece com 57,75% dos votos. Em seguida, Aline Patriarca, com 38,8% da média. Em terceiro lugar, Vinícius com 3,44% em um total de 439.670 votos.

Vale lembrar que Vinícius foi indicado direto para o Paredão pelo líder da semana, Maike. Thamiris foi a mais votada da casa. A sister ganhou o direito de puxar mais um confinado para a berlinda, e escolheu Aline Patriarca.

A policial, por sua vez, puxou Gracyanne Barbosa. Após disputar a prova do Bate-Volta, a ex-mulher do pagodeiro Belo venceu a dinâmica e conquistou mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.