BBB25: Thamiris chama Vitória Strada de "oportunista"

O “Bate-Papo com o Eliminado” de Thamiris foi marcado por muita repercussão sobre sua treta com Vitória Strada. Durante a conversa, a ex-sister não poupou críticas à atriz e chegou a chamá-la de “oportunista”. A declaração ocorreu quando Ceci Ribwieo pediu que Thamiris apontasse quem considerava a pessoa mais estratégica no jogo.

“Vitória. Acho que ela se aproveitou, sim, de algumas oportunidades pra fazer do jogo dela, e tudo bem, porque vale três milhões, esperta é ela”, respondeu Thamiris sem hesitar. A fala gerou reações tanto no estúdio quanto nas redes sociais, onde os fãs do programa debateram a estratégia da atriz no jogo.

Na sequência, Thamiris foi confrontada com um dos momentos mais polêmicos de sua trajetória no programa. Ela assistiu ao vídeo do Seu Fifi revelando para Vitória suas falas sobre a atriz e, na cena, a nutricionista não assumindo o que havia dito anteriormente.

Ao ver o VT, Thamiris tentou se justificar e alegou que, no momento da conversa com Vitória, não se lembrou do que havia falado antes. “Eu juro que na hora eu não identifiquei, só lá embaixo”, afirmou a ex-sister, tentando minimizar a situação.

O bate-papo seguiu repercutindo momentos do jogo e a relação de Thamiris com outros participantes. A entrevista movimentou as redes sociais, com fãs divididos entre aqueles que defendiam a ex-sister e os que apoiavam Vitória Strada.