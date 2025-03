BBB25: Thamiris acusa edição do reality de manipulação e Gil rebate

Após sua eliminação do BBB25, Thamiris participou do “Bate-Papo com o Eliminado” com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Durante a conversa, a ex-sister assistiu a um vídeo com falas que teve sobre Vitória Strada dentro do programa. Incomodada com a edição, ela afirmou que queria ver o vídeo completo, pois o trecho parecia mostrá-la como uma “escrta do cralho”.

Gil do Vigor logo rebateu a ex-BBB e garantiu que o público teve acesso a tudo. “Não, mas assim, é importante falar isso. Todo mundo aqui assistiu o tempo inteiro, eu, inclusive, estava vidrado assistindo. Você falava muito disso de a edição colocar, mas não teve isso porque eu assisti o programa e foi tudo muito justo”, declarou o economista.

Em seguida, Gil destacou como o grupo de Thamiris reagia à permanência de Vitória no jogo. “E toda vez que ela voltava do paredão vocês iam para cima dela, como se ela fosse chata, como se ela não fosse amiga de vocês”, apontou o ex-BBB, defendendo a postura da atriz no jogo.

Thamiris, no entanto, tentou justificar sua posição, afirmando que sua intenção era outra. “Mas eu falava pra ela parar de ficar voltando tanto atrás das pessoas que ela conversava porque isso pra mim é sabonetar”, argumentou a ex-sister.

Gil, por sua vez, encerrou o assunto reforçando seu ponto de vista. “Então, mas falar pra ela, não pra quem vota nela, pois isso é munição pra quem não gosta dela”, concluiu. O bate-papo repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre os fãs do programa.