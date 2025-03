BBB25: Camilla e Thamiris debocham do cancelamento após eliminação

Após sua eliminação do BBB25, Thamiris participou do “Bate-Papo com o Eliminado” e brincou com sua irmã, Camilla. Durante a conversa, a ex-sister perguntou se a influenciadora estava “cancelada” e a comparou com Karol Conká, chamando-a de “Camilla Conká”. O momento gerou risadas no estúdio.

“Tá cancelada, irmã?”, questionou Thamiris, arrancando uma resposta bem-humorada de Camilla. “Não mais, porque eu revigorei”, respondeu a influenciadora, dando a entender que superou a rejeição e o julgamento do público. A conversa foi marcada por um tom leve e descontraído.

Gil do Vigor, que também participava do bate-papo, entrou na brincadeira e reforçou o que já havia dito antes. “Eu disse e ela não acreditou, ficou na defensiva essa mulher!”, brincou o ex-BBB, fazendo referência à reação de Camilla ao deixar o reality.

Apesar da comparação, Thamiris teve uma rejeição bem menor do que a irmã. A ex-sister deixou o programa com 61,70% dos votos, um número expressivo, mas longe do recorde de Camilla, que saiu com 94,67%. O resultado reforçou que a rejeição da influenciadora foi um dos maiores desta edição.

A entrevista repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a leveza com que as irmãs encararam suas eliminações. Apesar da polêmica dentro do jogo, o público parece disposto a dar uma nova chance para as ex-sisters fora da casa.