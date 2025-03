BBB25: Thamiris dispara sobre João Gabriel: "traíra"

Camilla trouxe à tona uma fofoca quente durante o "Bate-Papo com o Eliminado", ao conversar com Thamiris, recém-eliminada do BBB 25. A ex-sister afirmou que os gêmeos João Gabriel e João Vitor foram falsos dentro da casa.

"A gente tava certa de tudo, irmã, a gente só precisava falar mais", disse Camilla, instigando a curiosidade de Thamiris. Questionada sobre o que estava certa, ela não hesitou: "A nossa leitura que nós tínhamos, tínhamos razão. Os Joãos falavam mal da gente."

Surpresa, Thamiris reagiu com um "Mentira...", mas Camilla foi além e revelou que um dos irmãos queria indicá-la ao paredão sem pensar duas vezes. Foi então que Gilberto completou: "Foi o João Gabriel", revelou.

Sem esconder a indignação, Thamiris não perdoou e disparou: "Olha... João Gabriel, garoto, traíra, cobra." A revelação pegou a ex-sister de surpresa e deu o que falar nas redes sociais. Vale lembrar que, Thamiris protagonizou alguns momentos "quentes" com o goiano na casa.

A conversa reforçou a tensão entre os ex-participantes e movimentou os fãs do reality, que agora aguardam como os gêmeos vão reagir às acusações se forem eliminados. Aqui fora, as irmãs aproveitam o pós reality, apesar das turbulências.