Duda Guerra abre detalhes de relação com filho de Luciano Huck

Duda Guerra fala sobre relação com filho de Angélica - (crédito: Reprodução Instagram)

Duda Guerra está aproveitando a fama inesperada que conquistou após começar a namorar Benício Huck, fruto do relacionamento entre Angélica e Luciano Huck. A jovem de 16 anos contou detalhes do relacionamento com o estudante. Segundo ela, o herdeiro dos apresentadores foi quem deu o primeiro passo.

Em entrevista ao podcast "This is Uz", a influenciadora revelou que foram dois anos de investida por parte do rapaz. "Faz muito tempo [que o conheci], faz uns 3 anos. Foi em uma resenha de amigos em comum e a gente se viu, assim, mas não rolou nada. Eu fico zoando porque ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora", explicou.

Em seguida, Duda disse que uma amiga foi o ponto de ligação entre os pombinhos. "A gente tinha uma amiga, que era muito amiga dele e amiga minha também, que morava no meu condomínio. Ela sempre mandava, Duda, ele está afim de você. Eu falava, não, não quero", contou.

Duda também revelou quando e onde rolou o primeiro beijo "A primeira vez que a gente ficou foi na Sapucaí, no ano passado, vai fazer praticamente um ano agora. E depois disso, a gente nunca mais se desgrudou, né? Começou a namorar e estamos aí até hoje", disse.

Para quem não acompanhou, a jovem e o herdeiro de Luciano Huck e Angélica começaram a se relacionar em fevereiro do ano passado. Nas redes sociais, a beldade compartilha a rotina fitness, junto à escola e demais tarefas do cotidiano.