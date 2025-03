BBB25: Líder Guilherme define sua indicação ao Paredão

O líder Guilherme já definiu sua indicação ao paredão no BBB25. Durante uma conversa estratégica, ele analisou suas opções e escolheu os alvos da semana. A decisão foi baseada na divisão dos grupos dentro da casa, priorizando aqueles que não fazem parte do quarto Anos 50.

Entre os nomes considerados, Guilherme citou Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike e Eva. No entanto, ele ressaltou que não tem justificativas para votar em Eva e Maike. “Vai ser mais por questão de que chegou no momento do jogo que quem não é do quarto Anos 50, são meus adversários, então eu preciso votar”, explicou.

Após refletir, o líder confirmou que Gracyanne será sua indicação direta ao paredão. “A ordem de pessoas que eu iria atacar primeiro era o quarto nordeste, então só sobra a Gracyanne do quarto nordeste”, afirmou. Caso a influenciadora fique imune, João Gabriel será o substituto.

Delma questionou se o plano mudaria caso Gracyanne ganhasse o Anjo. Guilherme admitiu que, nesse cenário, sua escolha seria João Gabriel. “Se ela virar Anjo, eu sinto muito, mas quem eu acho que eu mando é o João Gabriel, que teve zero consequências ainda aqui”, justificou.

Com a decisão tomada, Guilherme agora aguarda o desenrolar da semana. O próximo passo será a definição do Anjo, que acontece no sábado e pode mudar os rumos do jogo e obrigar o líder a reorganizar sua estratégia.