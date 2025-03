BBB25: Público pede Renata para avisar Gracyannne que Belo 'vai ser pai'

O público está usando e abusando da criatividade na dinâmica da "Vitrine do Seu Fifi". Renata foi a contemplada da engenhoca e permanece no Shopping do Via Parque, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A sister está recebendo informações de fora da casa desde a manhã desta quinta-feira (13).

As fofocas, no entanto, estão ultrapassando os limites da verdade. Um popular aproveitou o momento para escrever uma placa destinada à Gracyanne Barbosa, que por sinal, está sendo massacrada pelos telespectadores.

No cartaz, Renata pôde ler a seguinte mensagem: "Bixa, Belo vai ser pai". A cena arrancou sinceras gargalhadas dos internautas. Vale ressaltar que, recentemente, o cantor surgiu novamente com Rayani Fligliuzzi. Os pombinhos vivem um affair, entretanto nada assumido.

Apesar da brincadeira, outros cartazes a respeito da musa fitness foram revelados, dessa vez, verdadeiros. Dentre eles, o público pediu para avisar à musa que o seu cachorro faleceu e que Belo estaria namorando.

Em outro momento, populares levantaram cartazes pedindo para que a beldade fosse colocada no Paredão. Além disso, pediram também para que Renata revelasse para Diego Hypolito se afastar da musa, por ela ser falsa com ele e Daniele, sua irmã.