BBB25: Público decide melhor Paredão para eliminar Aline Patriarca

A dinâmica da "Vitrine do Seu Fifi" continua rendendo entre o telespectador. Durante a participação de Renata em uma casa de vidro dentro de um shopping, o públicou cogitou que o melhor Paredão para eliminar Aline Patriarca aconteceria caso ela fosse com Vitória Strada e Diego Hypolito.

Enquanto Renata ouvia a multidão que se aglomerava no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, um grupo de populares afirmaram que a policial não é forte com o público. E que algumas atitudes dela a fizeram ficar queimada fora da casa.

Incrédula, Renata afirmou que vai fazer de tudo que esse momento chegue na casa. Nas redes sociais, internautas discordaram e comentaram sobre as declarações. "Aline está movimentando e tirando as plantas do conforto. Se depender de mim ela fica", comentou um usuário.

"Aline sair pra Vitória? Acho que não hein. Aline joga mais que Vitória e Diego", "Se o público escolher tirar a Aline e deixar o Diego o BBB já pode acabar né", "Aline não sai da boca desse povo. É muito protagonista", "Diego não acrescenta em nada no programa".

Quem também foi bastante criticada na multidão de populares que se aglomeraram no shopping center foi Gracyanne Barbosa. A sister vai precisar se virar nos trinta para permanecer no jogo e não cair no Paredão.