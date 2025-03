BBB25: Populares acusam TV Globo de proteger Vitória Strada

A "Vitrine do Seu Fifi" proporcionou momentos hilários para os apaixonados por reality show. No entanto, a TV Globo pode ter dado um tiro no pé com a dinâmica. Durante a participação de Renata na casa de vidro em um shopping no Rio de Janeiro, populares acusaram o programa de favorecer Vitória Strada.

Enquanto a sister ouvia o que a multidão tinha para dizer, a produção interveio e pediu para que ela se retirasse do local. Em um vídeo que circula nas redes sociais, os populares gritam desesperadamente que Vitória Strada seria protegida pela emissora e falsa.

Imediatamente, a produção mudou a sister de lado na vitrine. De longe, foi possível notar que o público não gostou após inúmeras vaias. Diante da situação, a multidão de pessoas precisou ser contida pela produção e a bailarina pôde continuar recebendo as fofocas.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o episódio. "Agora temos a certeza q ela realmente é protegida pela Globo mesmo", "Eu acho que a protegida é a Renata, não tem sentido ela está nessa casa de vidro. Já começa daí", "Globo e sua manipulação".

Vale ressaltar que Renata deve voltar para a casa ainda nesta quinta-feira (13). A Prova do Líder será realizada logo após a novela das nove.