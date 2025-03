BBB25: Renata revela qual será a primeira fofoca que contará para brothers

A "Vitrine do Seu Fifi" mudou a visão de jogo de Renta. Privilegiada com informações de fora da casa, a sister já tem em mente qual será a primeira fofoca a ser contada para os confinados. Após receber cartazes do esposo de Daniele Hypolito, a dançarina decidiu que vai falar sobre o comportamento de Gracyanne Barbosa para os irmãos ginastas.

Enquanto recebia um turbilhão de informações, a chegada de Fábio Castro comoveu a bailarina. O dançarino, praticamente, implorou para que a sister avisasse à esposa a má índole de Gracyanne Barbosa.

Na placa, o rapaz escreveu: "Eu sou esposo da Dani. A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição", disparou Fábio. Após mostrar o cartaz com o pedido, o rapaz caiu no choro e pediu mais uma vez que a informação chegasse até eles.

Nas redes sociais, os internautas foram à loucura. "Quero vê se depois disso Diego ainda vai tá atrás dela", "O Brasil espera por isso", "Diego: 'mas ainda sim eu tenho muito carinho por você e não voto em você'", "Bora ver se Diego reage", "Espero que ela fale e ele acredite".

Vale ressaltar que, nesta quinta-feira (13), será realizada a prova do Líder. Provavelmente, Renata retornará para a casa antes que a atividade aconteça.