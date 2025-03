Bruna Biancardi toma atitude após descobrir Neymar em festa com mulheres

Bruna Biancardi decidiu agir após mais uma polêmica envolvendo Neymar. A influenciadora optou por sair com amigas e parentes para espairecer depois que o jogador teria comparecido em uma festa cheia de mulheres que seriam garotas de programa.

Nos stories, Bruna compartilhou um momento de descontração em um restaurante japonês. Na foto, ela aparece ao lado de Hanna Carvalho e Bianca Biancardi, demonstrando que está buscando apoio em sua rede próxima.

O caso começou após um vídeo divulgado por Leo Dias mostrar um suposto helicóptero de Neymar pousando em uma casa em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. O registro levantou especulações sobre a presença do jogador na festa.

A equipe de Neymar negou sua participação no evento. Segundo eles, o atleta costuma emprestar a aeronave para amigos, o que justificaria a aparição do helicóptero em diferentes locais, o que gera dúvida se de fato o jogador estaria lá.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está grávida de sua segunda filha com Neymar. A situação gerou ainda mais comentários nas redes sociais, com internautas especulando sobre o relacionamento do casal e, até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente.