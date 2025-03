BBB25! Gracyanne teme o próximo paredão: "Tem que rezar"

Gracyanne Barbosa demonstrou preocupação com a formação do próximo paredão do BBB25. Em conversa com Diego Hypólito, os dois refletiram sobre a possibilidade de estarem na mira da casa e do líder.

“Tem que rezar, chorar e pedir pro público não tirar a gente”, disse Gracyanne, mostrando medo da berlinda. Diego concordou e afirmou que sente que há uma estratégia para separá-los. “Pelo amor de Deus, tão querendo separar a gente desde o início”, desabafou.

A dupla tem se aproximado bastante no jogo, o que pode torná-los alvos diretos. Gracyanne reforçou essa sensação de perseguição dentro da casa. “Desde o começo!”, afirmou ela, deixando claro que a preocupação não é recente.

Com a votação se aproximando, ambos demonstram ansiedade e torcem para escapar do paredão. Agora, resta saber como será a dinâmica da semana e a próxima formação do paredão e se os temores dos dois vão se concretizar.

Na internet, Gracyanne divide opiniões. Ela tem uma fã-base sólida nas redes sociais, porém, do outro lado está sendo mal vista por parte do público do programa, isso também foi visto com a presença da Renata na cada de vidro e as pessoas com cartazes alertando sobre a musa fitness.