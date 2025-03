Neymar reage após ser exposto em festa com mulheres

Neymar voltou a chamar atenção nas redes sociais em meio a rumores de crise em seu casamento. No início da madrugada desta sexta-feira (13), o jogador publicou um registro em casa, deitado e pronto para dormir. O post surgiu após polêmicas envolvendo sua presença em uma festa no interior de São Paulo.

O atleta compartilhou uma foto assistindo à novela Mania de Você e escreveu: “Novelinha e dormir”. A publicação foi vista como uma tentativa de mostrar tranquilidade, apesar das especulações sobre sua relação com Bruna Biancardi.

Enquanto isso, Bruna aproveitou a noite ao lado da irmã, Bianca Biancardi, e das amigas Hanna Carvalho e Ana Paula. O grupo escolheu um famoso restaurante japonês na Grande São Paulo para o jantar e passar um tempo.

De acordo com o Portal Leo Dias, a crise entre o casal teria começado depois que Bruna recebeu vídeos comprometedores do marido na festa em Araçoiaba, na última segunda-feira (13). O jogador teria ficado no evento até a manhã do dia seguinte e o local estaria infestado de garotas de programa.

O episódio reacendeu os boatos sobre problemas na relação, que já passou por idas e vindas nos últimos anos. Vale lembrar também que, o jornalista Leo Dias também divulgou vídeos de um helicóptero chegando no local e dia da "festinha", e o jogador estaria dentro deste helicóptero.