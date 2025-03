Mãe de Gugu Liberato é internada às pressas em São Paulo

Dona Maria do Céu, mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), foi internada na quinta-feira (13) com suspeita de AVC. Ela está no Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade de Alphaville, região metropolitana de São Paulo. A informação foi divulgada pela jornalista Deborah Albuquerque.

Aos 95 anos, Maria do Céu também foi diagnosticada com uma infecção pulmonar. Segundo a assessoria da família, novos exames serão realizados para confirmar o diagnóstico e definir os próximos passos do tratamento.

A filha dela, a numeróloga Aparecida Liberato, está acompanhando de perto a internação. "Ela foi internada ontem com essa suspeita (de AVC). Fez exames e foi diagnosticada uma infecção pulmonar. Está atendida e fará novos exames hoje", informou a assessora da família.

Nas redes sociais, fãs e internautas demonstraram apoio e preocupação. “Ela tem até sido forte demais, diante de tantos problemas. Deus no comando de tudo”, comentou uma seguidora. “É muita coisa para uma pessoa de tanta idade passar, tomara que fique bem”, escreveu outra.

A internação de Maria do Céu gerou grande comoção entre aqueles que acompanharam sua trajetória ao lado de Gugu. Agora, a família aguarda os resultados dos exames para entender melhor o quadro de saúde da matriarca.