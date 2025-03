BBB25! Aline e Renata batem boca: "cobra, falsa"

A volta de Renata da Vitrine do Seu Fifi já rendeu uma briga intensa com Aline. A treta começou quando Renata acusou a sister de ter planejado votar nela junto com Vinicius na votação entre os quartos da casa do BBB25.

“Cobra é você, você vai gritar comigo e eu não vou baixar a cabeça mais pra você”, disparou Renata. Ela ainda afirmou que Aline teria dito que resolveria a situação de outra forma se estivessem fora da casa. “Ela ia me bater”, completou.

Aline se irritou e negou a acusação. “Você é mentirosa!”, rebateu. Em seguida, argumentou que sempre desejou boa sorte a Renata, mas que não recebeu o mesmo tratamento. “Quando eu voltei do paredão, você não falou comigo, é extra jogo!”, disse.

A discussão ficou ainda mais quente quando Aline chamou Renata de “cara de pau” e “ridícula”. “Agora você tá se achando, sua língua tava dentro do rabo! Não falava, não se posicionava… Ah, me poupe!”, esbravejou.

Renata não deixou barato e prometeu não recuar na briga. “Enquanto você ficar gritando, eu vou ficar gritando junto”, afirmou. O barraco movimentou a casa e pode ter consequências na próxima votação do paredão.