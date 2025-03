Neymar: Vaza vídeo de mulheres chegando à festa com presença do jogador

Vazou nas redes sociais, nesta sexta-feira (14), um vídeo de supostas garotas de programa chegando na polêmica festinha particular envolvendo Neymar. O evento aconteceu, na última segunda-feira (11), na chácara de Rafa Motta, amigo próximo do jogador, no interior de São Paulo.

A possível presença do atacante do Santos no tal evento, reacendeu rumores de que Bruna Biancardi, que está grávida da sua segunda filha com o atleta, estaria vivendo uma crise no relacionamento. O imbróglio iniciou, após o colunista Léo Dias compartilhar imagens do helicóptero do famoso sobrevoando o local.

De acordo com a assessoria de Neymar Jr., ele apenas emprestou a aeronave para os amigos. Por meio de nota, a presença do atleta, na festinha privada, foi negada. Entretanto, Neymar teria passado uma noite do date deixando o local no dia seguinte.

Segundo informações obtidas pelo jornalista, cerca de 10 mulheres chegaram no sítio dentro de uma van preta. Momentos depois, mais profissionais do sexo desembarcaram no condomínio de helicóptero. O atleta teria chegado na chácara por volta das 22 horas da segunda-feira (10), e saiu às 10h30 da manhã no dia posterior.

Diante de todo o rebuliço na web, o jogador surgiu nos Storys do Instagram assistindo a novela "Mania de Você". "Novelinha e dormir", escreveu. Enquanto isso, Bruna Biancardi curtia um jantar com as amigas em um badalado restaurante na Grande São Paulo.