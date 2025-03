BBB25: Renata cai em fake news e afirma que vai dedurar roubos de Gracyanne

A "Vitrine do Seu Fifi" do BBB 25 continua dando o que falar. Após a chegada de Renata na casa mais vigiada do Brasil, os confinados estão sendo atualizados, aos poucos, sobre algumas fofocas ditas por populares à sister.

Dentre elas, Renata ficou sabendo que Gracyanne Barbosa pegou ovos escondidos de Diego Hypolito. “Mulher [Eva], ela te chamou de venenosa e disse que ia dar na minha cara após o almoço do Big Fone... diz que ela quem pega as comidas do Diego (Hypolito) escondido, pega os ovos”, disse.

Entretanto, tudo não passa de fake news! A sister afirmou que vai reunir a casa para contar os supostos roubos da musa fitness. Além dos roubos dos ovos, a bailarina foi informada de que Belo estaria esperando por um filho. Até o momento, ela não revelou para a dançarina.

Renata também comentou sobre o cancelamento dos irmãos gêmeos. “Agora eles estão super mal lá fora, porque têm muitas falas problemáticas. Muita gente falou: ‘Separa dos gêmeos’. Tudo que aconteceu lá vou desabafar com vocês”.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da sister. "Se ela soubesse quanto está o ovo aqui fora… iria continuar roubando", "Ultimamente, os ovos estão causando discórdia lá dentro, e aqui fora", "Todo mundo quer ver ela contando que Belo vai ser pai".