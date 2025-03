Neymar: Any Awuada expõe tramoia de colega para engravidar de jogador

Em conversa com Gizelly Bicalho e Bruno Tálamo, no podcast "LinkVip", Any Awuada contou mais detalhes chocantes da noitada que passou supostamente ao lado de Neymar Jr. A garota de programa revelou que não pensou na possibilidade de engravidar do atleta.

Entretanto, a jovem de 21 anos disse que a sua companheira, que não teve a identidade revelada, tentou se aproveitar da situação. Durante a conversa, a moça contou que após o jogador ejacular em seu rosto teria ido ao banheiro.

Na ocasião, a colega, que também participou da orgia, aproveitou a ejaculação do atleta para passar em seu canal vaginal. "Quando ele (ejaculou) no meu rosto, eu fui ao banheiro com a outra menina...", aos risos a garota de programa não conseguiu terminar a frase, mas gesticulou o que a parceira teria tentado fazer.

As declarações deixaram o público em choque. "Ridículo a mídia dar palco para uma situação dessa coitada da Bruna em casa grávida tendo que passar por isso", "Não sei se é verdade, mas só de ela não parar de falar sobre isso, eu acho que é mentira", "Só falta ela dizer que Bolsonaro e o Nicolas Ferreira estavam lá".

De acordo com o apresentador Léo Dias, Neymar teria participado de uma festinha particular na chácara de um amigo, no interior de São Paulo, no último dia 10 de março. A assessoria do atleta, entretanto, negou que Neymar estivesse no local.