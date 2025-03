Zé Felipe rebate crítica sobre obsessão da filha por super-herói: 'Fod*-se'

Zé Felipe usou as redes sociais para responder os internautas, no último final de semana. Dentre as perguntas, o músico foi questionado sobre o gosto das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos, frutos do seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Nos Stories do Instagram, um usuário perguntou: "Como lidam com a obsessão da Maria com super-heróis, recebem críticas? A minha ama também, e eu não sei [lidar]", escreveu. Em resposta, Zé Felipe ressaltou que deixa as filhas à vontade para escolher o que gostam.

"Acho lindo. Criança, tem que brincar mesmo. Floflo gosta de princesa, Maria Alice gosta de herói. Compramos uma fantasia para ela do Homem-Aranha, do Hulk. Floflo ama a Cinderela e é isso, cada uma tem um gosto e se alguém critica que se fod*. Tem que ligar não, criança é criança", pontuou o artista.

Vale ressaltar que além das duas meninas, Zé Felipe e Virginia Fonseca são pais de José Leonardo, de 6 meses. Recentemente, a influenciadora falou sobre a missão de ser mãe. "É desafiador pra mãe. Quem é mãe, sabe. Você está criando uma personalidade."

"A gente se culpa, a gente tem medo de errar, e com certeza a gente vai errar, todo mundo erra. Então acho que três já deu uma apavoro. Maria Alice está numa fase de perguntar mais, Maria Flor já tá mais esperta, estou precisando ser mais firme com elas e essa parte me pegou. Três está ótimo!", disse.