BBB25: Vilma dá conselho inesperado a bailarinas sobre Aline: 'Vai atacar'

Em conversa com Eva e Renata sobre as últimas tretas na casa, dona Vilma resolveu aconselhar as aliadas sobre o comportamento de Aline Patriarca. Na área externa, a ex-sogra da baiana afirmou que a estratégia dela é tirar o controle do adversário.

"Eu mantive a minha calma e a minha paciência durante todo esse período de conflitos com a Aline [...] Ontem ela conseguiu com que eu me exaltasse mais do que ela", relembrou Renata. Dona Vilma de imediato respondeu: "Ela quer tirar o controle de vocês [...] Ela fica tirando onda".

E seguiu com as declarações: "Por isso eu falei pra vocês, não estou querendo mandar na opinião de vocês, vocês estão certíssimas. Mas quando eu falei calma, não fica respondendo tudo que ela fala... Porque ela, quando vem, já vem preparada", detalhou a mãe de Diogo Almeida.

"Vocês têm que ter sabedoria quando o outro vem até nós. Até onde devo ir? Devo responder agora? Ela (Aline) vai atacar de todo jeito, e se vocês entrarem na pilha dela, vocês vão ficar desequilibradas. Ela quer tirar o controle de vocês", alertou.

Por fim, a matriarca ressaltou que a policial age com estratégia e o melhor a ser feito é não cair no jogo dela. "Ela fica tirando onda. Então tem que saber a hora exata de responder ela. E não grita não. Quando jogar piadinha, igual aquela hora que ela falou 'gosto de piranha'. Entra aqui e sai aqui, porque não vale a pena. Vai se desgastar e não vai chegar a lugar algum. É isso que ela quer, tirar o equilíbrio."