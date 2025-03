BBB25: Parcial acirrada aponta eliminação inusitada no nono Paredão

Fora da casa mais vigiada do Brasil, o nono Paredão está causando uma briga de torcidas inesperada no BBB 25. Daniele Hypolito, Gracyanne Barbosa e Eva caíram na berlinda, no último domingo (16), e disputam o voto popular para ver quem sai e quem continua no jogo.

De acordo com a Enquete UOL, a briga está entre Gracyanne Barbosa e Eva. A musa fitness segue em primeiro lugar com 52,61% dos votos. Logo em seguida, Eva com 44,36% dos votos. E fora da zona de perigo, Daniele Hypolito com 3,03% da média dos votos.

Para quem não acompanhou, João Pedro foi salvo pelo Anjo da semana, o irmão, João Gabriel. Gracyanne Barbosa foi a indicação do Líder Guilherme. Vale ressaltar que o fisioterapeuta já havia deixado a musa ciente de que a indicaria.

Na ocasião, Gracyanne Barbosa teve o direito ao contragolpe e escolheu João Gabriel. Pela casa, Eva foi a mais votada com 6 votos. Dona Delma e Daniele Hypolito foram as duas mais votadas com 3 votos cada uma.

Guilherme precisou escolher e optou pela ginasta para correr o risco de ser eliminada e deixar para trás o sonho de se tornar uma milionária. Durante a prova do Bate-Volta, o gêmeo foi o melhor na atividade e ganhou o direito de mais uma semana no programa.