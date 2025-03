Maya Massafera cogita dar repaginada no bumbum com uso de PMMA

Maya Massafera surpreendeu o público ao revelar que pretende dar uma repaginada no bumbum. A beldade, no entanto, preocupou os fãs ao cogitar sobre o uso de polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA, no glúteo. Nas redes sociais, a beldade foi avaliada pelo especialista Dr. Chacur.

Apesar de estar satisfeita com o corpo, a beldade demonstrou o interesse em crescer os glúteos com mais rapidez. “Quero ver se tem alguma coisa que ele possa injetar que não faça mal à minha saúde. Mas se não tiver essas coisas que podem me fazer mal, eu não vou por”.

Durante a avaliação, Maya questionou sobre a colocação de silicone industrial. O profissional riu no momento e tentou chegar a uma conclusão baseando-se no que a influenciadora pediu. “Preencher aqui e preencher o quadril vai ter que fazer."

"A prótese maior dá certo, é meio arriscadinho, mas dá para preencher por baixo da prótese. Já no quadril, teremos que fazer algo: tem dois produtos só, ou o ácido hialurônico ou o PMMA. Não tem outra opção pra crescer. Melhor fazer a prótese primeiro, pra ver como é que fica e depois faço o acabamento para ficar mais bonito”