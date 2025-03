BBB25: Aline cita intervenção de Tadeu Schimidt no jogo

Depois do "Sincerão" de ontem, Aline refletiu sobre a postura dos participantes do BBB25 e destacou a importância das falas de Tadeu Schmidt para movimentar o jogo. Segundo ela, muitos só começaram a agir após os alertas do apresentador. “Foi necessário que Tadeu desse um choque de realidade várias vezes, para algumas pessoas entenderem que sim, tem que falar”, afirmou.

Para Aline, um dos momentos decisivos foi o último Paredão que enfrentou. “Eu acho que um divisor de águas foi esse último paredão que eu participei. Porque a partir do momento que ele disse: ‘Sincerão, sim, é todos os dias’, aí parece que o povo começou a abrir os olhos”, disse. Segundo ela, antes disso, o problema era apenas sua postura crítica.

Determinada, Aline garantiu que seguirá expressando suas opiniões sem dar espaço para pessoas incoerentes. “Eu vou continuar dando a minha opinião, vou continuar falando o que eu penso, só que eu não vou dar espaço para essas pessoas que estão sem argumento”, afirmou. Para ela, muitos criticam, mas agem da mesma forma.

Ela também relembrou que, no início do jogo, costumava evitar confrontos diretos durante os Sincerões. “Teve aquele episódio que eu chamei o Gabriel e depois o Diogo…”, mencionou Aline. Com o tempo, sua estratégia mudou, e ela passou a se posicionar mais claramente.

Vitória concordou que o jogo exige mudanças e que os participantes vão aprendendo com o tempo. “As pessoas vão evoluindo”, afirmou. Aline acredita que, apesar das dificuldades, seguirá defendendo sua postura no jogo.