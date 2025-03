Neymar: Garota de programa comenta sobre desempenho de jogador na cama

Any Awuada usou as redes sociais, no último final de semana, para responder às dúvidas de alguns seguidores. Após supostamente se envolver com o "Menino Ney", a garota de programa contou detalhes de como foi passar a noite com a estrela do futebol.

Nos Stories do Instagram, a beldade abriu uma caixinha de perguntas e respostas: "Quanto tempo o Neymar durou?", perguntou um seguidor. "Depende o que é durar para você. O que é durar para você? Mas assim, duas músicas, acabou o show", disparou a "Mulher do Job".

Na última sexta-feira (14), em conversa com o apresentador Léo Dias, a moça chocou o público ao revelar como tudo aconteceu. Segundo ela, as profissionais do sexo, até o momento, não tinham o conhecimento com quem iriam se relacionar.

De acordo com o jornalista, Neymar chegou na chácara do amigo, Rafa Mota, no interior de São Paulo, no último dia 10 de março, por volta das 22 horas da noite. O atleta deixou o local pela manhã do dia seguinte. Any contou que o jogador chegou a querer ficar com uma moça na casa, entretanto, ela se recusou.

Momentos depois, Any Awuada e uma outra garota de programa foram para o quarto com o atleta. Segundo Léo Dias, o momento foi gravado e ofertado por R$ 40 mil. Neymar Pai, entretanto, ofereceu o dobro pelo conteúdo e conseguiu evitar que o filho fosse exposto mais uma vez na web.